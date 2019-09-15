На безпеку і оборону України у Бюджеті-2020 планують виділити понад 200 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Питання безпеки і оборони України стоїть у пріоритеті уряду, на забезпечення цієї галузі у 2020 році виділено понад 200 млрд грн. Про це сьогодні на пресконференції повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
“У нас збільшується і видатки на оплату праці і на грошове забезпечення. Збільшення на безпеку і оборону, безумовно, в пріоритеті. Ми плануємо виділити 245,8 млрд на різних розпорядників, які залучені до безпеки та оборони”, — сказала Маркарова.
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За її словами не вся ця цифра буде розподілена по конкретним розпорядникам, адже з’явилася нова стаття у програмі бюджету стосовно коштів, які мають бути розподілені Радою національної безпеки і оборони України.
Нагадаємо, Кабмін сьогодні подасть проект Держбюджету-2020 до ВР.