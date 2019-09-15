На безопасность и оборону Украины в Бюджете-2020 планируется выделить более 200 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Вопрос безопасности и обороны Украины стоит в приоритете правительства, на обеспечение этой отрасли в 2020 году выделено более 200 млрд грн. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"У нас увеличивается и расходы на оплату труда и на денежное обеспечение. Увеличение на безопасность и оборону, безусловно, в приоритете. Мы планируем выделить 245,8 млрд на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне", - сказала Маркарова.
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По ее словам, не вся эта цифра будет распределена по конкретным распорядителям, ведь появилась новая статья в программе бюджет относительно средств, которые должны быть распределены Советом национальной безопасности и обороны Украины.
Напомним, Кабмин сегодня подаст проект Госбюджета-2020 в ВР.