На безопасность и оборону Украины в Бюджете-2020 планируется выделить более 200 млрд грн

"У нас увеличивается и расходы на оплату труда и на денежное обеспечение. Увеличение на безопасность и оборону, безусловно, в приоритете. Мы планируем выделить 245,8 млрд на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне", - сказала Маркарова.

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По ее словам, не вся эта цифра будет распределена по конкретным распорядителям, ведь появилась новая статья в программе бюджет относительно средств, которые должны быть распределены Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, Кабмин сегодня подаст проект Госбюджета-2020 в ВР.