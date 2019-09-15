Проект Бюджету-2020: надходження від приватизації очікується на рівні 5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У 2020 році очікується надходження від приватизації до державного бюджету на рівні 5 млрд грн.
Про це йдеться йдеться в Основних показниках проекту державного бюджету на 2020 рік, передає УНН.
"Прогноз фінансування державного бюджету 2020 року через надходження від приватизації державного майна приведений до реально можливих 5 млрд грн виходячи з підготовки об'єктів", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, у Раду внесли проект Бюджету-2020.