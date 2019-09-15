Проект Бюджета-2020: поступления от приватизации ожидается на уровне 5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В 2020 году ожидается поступление от приватизации в государственный бюджет на уровне 5 млрд грн. Об этом речь идёт в Основных показателях проекта государственного бюджета на 2020 год, передает УНН.
"Прогноз финансирования государственного бюджета 2020 году из поступления от приватизации государственного имущества приведен к реально возможным 5 млрд грн исходя из подготовки объектов", - говорится в сообщении.
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Напомним, в Раду внесли проект бюджета-2020.