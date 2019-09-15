У Мінсоцполітики розповіли, що нового заклали у проект Бюджету-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У проекті Державного бюджету на 2020 рік закладена низка змін. Якщо проект підтримають - соціальні допомоги повністю перейдуть в управління Міністерства соціальної політики. Про це повідомила міністр соцполітики Юлія Соколовська у Facebook, передає УНН.
"Із нового, що ми змогли закласти до першого читання бюджету 2020 і що не потребувало змін до законодавства:
- до цього часу адмініструванням соціальних допомог займався Мінфін через субвенцію регіонам. З наступного року ми хочемо мати цілісну картину у Мінсоці та мати гнучкість у реагуванні на зміни - тому забираємо всі допомоги в управління через бюджетну програму;
- програму реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП поширили на всіх дітей з інвалідністю – це дозволить їм проходити лікування незалежно від встановленого діагнозу;
- збільшили обсяг коштів на компенсацію за житло для ВПО, що захищали незалежність та суверенітет України;
- запропонували здійснювати співфінансування з місцевих бюджетів житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - впевнена, спільно ми зможемо збільшити ресурси та допомогти більшій кількості дітей", - написала міністр.
Крім того, за її словами, разом із Програмою уряду Мінсоц також готує низку законопроєктів, які будуть винесені на розгляд парламенту разом з прийняттям Бюджету 2020 в другому читанні.
"Наша філософія – створення такої системи соціальної політики, яка допомагатиме людям долати важкі життєві ситуації, які вони не можуть подолати власними силами, ресурсами та можливостями. А також активізація громадян, підтримка їх у вирішенні проблем, перш ніж вони опиняться у групі, яка потребує постійної допомоги", - пояснила Соколовська.
Нагадаємо, у Раду внесли проект Бюджету-2020.