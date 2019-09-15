В Минсоцполитики рассказали, что нового заложили в проект Бюджета-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В проекте Государственного бюджета на 2020 год заложен ряд изменений. Если проект поддержат - социальные пособия полностью перейдут в управление Министерства социальной политики. Об этом сообщила министр соцполитики Юлия Соколовская в Facebook, передает УНН.
"С нового, что мы смогли заложить к первому чтению бюджета 2020 и что не требовало изменений в законодательство:
- до сих пор администрированием социальных пособий занимался Минфин через субвенцию регионам. Со следующего года мы хотим иметь целостную картину в Минсоце и иметь гибкость в реагировании на изменения - потому забираем все пособия в управление через бюджетную программу;
- программу реабилитации детей с инвалидностью вследствие ДЦП распространили на всех детей с инвалидностью - это позволит им проходить лечение независимо от установленного диагноза;
- увеличили объем средств на компенсацию за жилье для ВПО, защищавших независимость и суверенитет Украины;
- предложили осуществлять софинансирование из местных бюджетов жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, - уверена, вместе мы сможем увеличить ресурсы и помочь большему количеству детей", - написала министр.
Кроме того, по ее словам, вместе с Программой правительства Минсоц также готовит ряд законопроектив, которые будут вынесены на рассмотрение парламента вместе с принятием бюджета 2020 во втором чтении.
"Наша философия - создание такой системы социальной политики, которая поможет людям преодолевать трудные жизненные ситуации, которые они не могут преодолеть собственными силами, ресурсами и возможностями. А также активизация граждан, поддержка их в решении проблем, прежде чем они окажутся в группе, требующей постоянной помощи", - пояснила Соколовская.
Напомним, в Раду внесли проект Бюджета-2020.