Проект Бюджету-2020: на фінансування Фонду регіонального розвитку заклали 9,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Фінансування Фонду регіонального розвитку на 2020 рік закладено у повному розмірі – у сумі 9,5 млрд грн. Про це сьогодні на пресконференції повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
“Фонд регіонального розвитку, відповідно до бюджетного кодексу, — 9,5 млрд повністю закладено. До другого читання буде більш специфічна інформація по критеріям, напрямкам тим, які в програмі дій уряду будуть затверджені”, — сказала Маркарова.
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Нагадаємо, доповнений законопроект про Держбюджет на 2020 рік попадуть до 2 листопада.