Проект бюджета-2020: на финансирование Фонда регионального развития заложили 9,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Финансирование Фонда регионального развития на 2020 год заложено в полном размере - в сумме 9,5 млрд грн. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"Фонд регионального развития, в соответствии с бюджетным кодексом, - 9,5 млрд полностью заложено. Ко второму чтению будет более специфическая информация по критериям, направлениям тем, которые в программе действий правительства будут утверждены", - сказала Маркарова.
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Напомним, дополненный законопроект о Госбюджете на 2020 год попадут до 2 ноября.