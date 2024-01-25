"Продовжуємо нищити ворога": Сирський зустрівся з бійцями з передової

Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський зустрівся з військовими, які виконують бойові завдання на лінії бойового зіткнення та вручив їм державні нагороди, повідомляє УНН.

Вчергове особисто поспілкувався з тими, хто безпосередньо виконує бойові завдання на лінії бойового зіткнення та подякувати їм за їх визначний внесок у справу захисту нашої Батьківщини - написав Сирський у Telegram.

Кращим військовослужбовця генерал-полковник вручив державні нагороди, відзнаки Головнокомандувача, командувача Сухопутних військ та цінні подарунки.

"Без сумніву, наші герої, це найкращі представники українського суспільства, які попри надзвичайно складні умови та смертельну небезпеку зразково виконують свій військовий обов’язок, виявляють непохитну стійкість, незламність духу та мужність. Продовжуємо нищити ворога та боронити рідну землю", - вказав Сирський.

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