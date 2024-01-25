"Продолжаем уничтожать врага": Сырский встретился с бойцами с передовой

Командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский встретился с военными, которые выполняют боевые задачи на линии боевого соприкосновения и вручил им государственные награды, сообщает УНН.

В очередной раз лично пообщался с теми, кто непосредственно выполняет боевые задачи на линии боевого соприкосновения и поблагодарить их за их выдающийся вклад в дело защиты нашей Родины - написал Сырский в Telegram.

Лучшим военнослужащим генерал-полковник вручил государственные награды, знаки отличия Главнокомандующего, командующего Сухопутных войск и ценные подарки.

"Без сомнения, наши герои, это лучшие представители украинского общества, которые, несмотря на чрезвычайно сложные условия и смертельную опасность, образцово выполняют свой воинский долг, проявляют непоколебимую стойкость, несокрушимость духа и мужество. Продолжаем уничтожать врага и защищать родную землю", - указал Сырский.

Ситуация на Северском и Бахмутском направлениях остается напряженной: Сырский посетил бригады в Донецкой области