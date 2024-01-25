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"Продолжаем уничтожать врага": Сырский встретился с бойцами с передовой

"Продолжаем уничтожать врага": Сырский встретился с бойцами с передовой

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 10:23  •  15545 просмотра

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Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский встретился с фронтовиками и вручил государственные награды. Он заверил, что они не остановятся на достигнутом и будут продолжать противостоять врагу и побеждать его.

Командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский встретился с военными, которые выполняют боевые задачи на линии боевого соприкосновения и вручил им государственные награды, сообщает УНН.  

В очередной раз лично пообщался с теми, кто непосредственно выполняет боевые задачи на линии боевого соприкосновения и поблагодарить их за их выдающийся вклад в дело защиты нашей Родины

 - написал Сырский в Telegram.

Лучшим военнослужащим генерал-полковник вручил государственные награды, знаки отличия Главнокомандующего, командующего Сухопутных войск и ценные подарки.

"Без сомнения, наши герои, это лучшие представители украинского общества, которые, несмотря на чрезвычайно сложные условия и смертельную опасность, образцово выполняют свой воинский долг, проявляют непоколебимую стойкость, несокрушимость духа и мужество.  Продолжаем уничтожать врага и защищать родную землю", - указал Сырский.

Ситуация на Северском и Бахмутском направлениях остается напряженной: Сырский посетил бригады в Донецкой области22 январь 2024, 16:38 • 24869 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
"Продовжуємо нищити ворога": Сирський зустрівся з бійцями з передової
"We continue to destroy the enemy": Syrskyi meets with soldiers from the front line
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"Продолжаем уничтожать врага": Сырский встретился с бойцами с передовой

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский встретился с фронтовиками и вручил государственные награды. Он заверил, что они не остановятся на достигнутом и будут продолжать противостоять врагу и побеждать его.

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