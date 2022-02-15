Продовження хвилі кібератак: низка державних сайтів знову не працює
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. В Україні продовжується хвиля кібератак. Крім сайтів Міноборони та ЗСУ, які перестали працювати раніше, нині не працює низка інших українських інтернет-ресурсів. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Станом на 01:00 не працюють сайти:
— Офісу президента;
— Міністерства освіти та науки;
— Держслужби з надзвичайних ситуацій;
— Міністерства юстиції України;
— Міністерства фінансів;
— Міністерства молоді та спорту;
— Міністерства інфраструктури;
— Міністерства цифрової трансформації;
— Міністерства інформаційної політики.
Контекст
Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом кібератак на українські інтернет-портали.