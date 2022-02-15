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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 54403 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Продовження хвилі кібератак: низка державних сайтів знову не працює

Продовження хвилі кібератак: низка державних сайтів знову не працює

Київ • УНН

 • 20144 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. В Україні продовжується хвиля кібератак. Крім сайтів Міноборони та ЗСУ, які перестали працювати раніше, нині не працює низка інших українських інтернет-ресурсів. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Станом на 01:00 не працюють сайти:

— Офісу президента;

— Міністерства освіти та науки;

— Держслужби з надзвичайних ситуацій;

— Міністерства юстиції України;

— Міністерства фінансів;

— Міністерства молоді та спорту;

— Міністерства інфраструктури;

— Міністерства цифрової трансформації;

— Міністерства інформаційної політики.

Контекст

Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом кібератак на українські інтернет-портали.

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