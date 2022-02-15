Продолжение волны кибератак: ряд государственных сайтов снова не работает
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Украине продолжается волна кибератак. Кроме сайтов Минобороны и ВСУ, которые перестали работать раньше, сейчас не работает ряд других украинских интернет-ресурсов. Об этом сообщает УНН.
Детали
По состоянию на 01:00 не работают сайты:
— Офиса президента;
— Министерства образования и науки;
— Госслужбы по чрезвычайным ситуациям;
— Министерства юстиции Украины;
— Министерства финансов;
— Министерства молодежи и спорта;
— Министерства инфраструктуры;
— Министерства цифровой трансформации;
— Министерства информационной политики.
Контекст
Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 года наблюдалась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины.
Полиция открыла уголовное производство по факту кибератак на украинские интернет-порталы.