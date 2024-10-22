Продаж квитків на поїзди відновили - Укрзалізниця
Київ • УНН
Укрзалізниця повідомила про відновлення роботи систем продажу квитків після тимчасового призупинення. Квитки знову доступні для придбання онлайн, у чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.
Квитки на поїзди знову можна купувати онлайн і на касах Укрзалізниці, робота систем відновлена, повідомили в компанії у вівторок, пише УНН.
Робота систем відновлена, працюємо в штатному режимі. Поїзди традиційно курсують за розкладом, квитки знову доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів
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Продаж квитків на поїзди тимчасово було призупинено після 12 години з технічних причин.