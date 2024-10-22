Продажу билетов на поезда возобновили - Укрзализныця
Киев • УНН
Укрзализныця сообщила о возобновлении работы систем продажи билетов после временной приостановки. Билеты снова доступны для приобретения онлайн, в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.
Билеты на поезда снова можно покупать онлайн и на кассах Укрзализныци, работа систем восстановлена, сообщили в компании во вторник, пишет УНН.
Работа систем восстановлена, работаем в штатном режиме. Поезда традиционно курсируют по расписанию, билеты снова доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов
Ранее
Продажа билетов на поезда временно была приостановлена после 12 часов по техническим причинам.