Продажу билетов на поезда возобновили - Укрзализныця

Билеты на поезда снова можно покупать онлайн и на кассах Укрзализныци, работа систем восстановлена, сообщили в компании во вторник, пишет УНН.

Работа систем восстановлена, работаем в штатном режиме. Поезда традиционно курсируют по расписанию, билеты снова доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов - сообщили в Укрзализныце.

Ранее

Продажа билетов на поезда временно была приостановлена после 12 часов по техническим причинам.