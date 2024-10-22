Продаж квитків на поїзди тимчасово призупинено з технічних причин - Укрзалізниця
Київ • УНН
Системи продажу квитків Укрзалізниці будуть недоступні з 12:00 через технічне переналаштування. Очікується відновлення роботи протягом 30 хвилин, поїзди продовжують курсувати за розкладом.
Системи продажу квитків Укрзалізниці недоступні з 12:00 через технічні причини. Очікується відновлення роботи протягом 30 хвилин, поїзди продовжують курсувати за розкладом, повідомили у компанії у вівторок, пише УНН.
Системи продажу квитків (у касах та онлайн) Укрзалізниці з технічних причин будуть тимчасово недоступними з 12:00, маємо терміново дещо переналаштувати. Найкращі спеціалісти вже застосували залізничну магію, тож скоро все працюватиме
Повідомляється, що поїзди продовжують курсувати за розкладом, а повернення системи в стрій "відбудеться впродовж найближчих 30 хвилин".
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