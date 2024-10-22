Продажа билетов на поезда временно приостановлена по техническим причинам - Укрзализныця

Системы продажи билетов Укрзализныци недоступны с 12:00 по техническим причинам. Ожидается восстановление работы в течение 30 минут, поезда продолжают курсировать по расписанию, сообщили в компании во вторник, пишет УНН.

Системы продажи билетов (в кассах и онлайн) Укрзализныци по техническим причинам будут временно недоступны с 12:00, должны срочно кое-что перенастроить. Лучшие специалисты уже применили железнодорожную магию, поэтому скоро все будет работать - написали в УЗ в соцсетях.

Сообщается, что поезда продолжают курсировать по расписанию, а возвращение системы в строй "состоится в течение ближайших 30 минут".

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