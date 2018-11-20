Продан знову не піде на допит у САП

“Сьогодні адвокати зареєстрували в САП заяву з обґрунтуванням причин, чому я не маю фізичної можливості завтра прибути на виклик. Як і обіцяв, до САП надано офіційну довідку з медичної установи у Німеччині”, — написав він.

Продан сподівається, що офіційне підтвердження того, що він справді перебуває у медичному закладі і потребує лікування, “покладе край усім брудним спекуляціям та пліткам стосовно мого виїзду за кордон”.

Також попросив з розумінням поставитися до того, що у Facebook не публікує медичну довідку.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура викликала на допит на 10:00 20 листопада колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана як підозрюваного.

Раніше САП склала повідомлення про підозру колишньому в.о. голови ДФС Мирославу Продану у незаконному збагаченні.

Зокрема, його підозрюють у тому, що він, будучи ще заступником голови ДФС, набув у власність понад 89 млн грн, за які придбав дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.

САП вже втретє викликала Продана на допит, оскільки попередні рази - 8 та 15 листопада - він не з’явився.

Прикордонники підтвердили УНН інформацію про те, що Продан ще 5 листопада перетнув кордон з Молдовою без порушень закону.