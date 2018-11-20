Продан снова не пойдет на допрос в САП

"Сегодня адвокаты зарегистрировали в САП заявление с обоснованием причин, почему я не имею физической возможности завтра прибыть на вызов. Как и обещал, в САП предоставлена официальная справка из медицинского учреждения в Германии", - написал он.

Продан надеется, что официальное подтверждение того, что он действительно находится в медицинском учреждении и нуждается в лечении, "положит конец всем грязным спекуляциям и слухам о моем выезде за границу".

Также попросил с пониманием отнестись к тому, что в Facebook не публикует медицинскую справку.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура вызвала на допрос на 10:00 20 ноября бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана как подозреваемого.

Ранее САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. главы ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении.

В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем главы ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.

САП уже в третий раз вызвала Продана на допрос, поскольку предыдущие разы - 8 и 15 ноября - он не появился.

Пограничники подтвердили УНН информацию о том, что Продан еще 5 ноября пересек границу с Молдовой без нарушений закона.