Продан знову ходив на допит

"Вчора пан Мирослав приходив на черговий допит до НАБУ. Вчергове я сповістила пана детектива, що я не отримала відповіді на свої декілька клопотань про ознайомлення з матеріалами справ. Відповідно, не можемо сформувати правову позицію у зв’язку з не нашою бездіяльністю, а у зв’язку з бездіяльністю детективів НАБУ та прокурорів САП", - сказала адвокат.



На уточнення УНН про те, коли відбудеться наступний допит Продана, Криворучко сказала, що поки що не викликали.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд міста Києва ухвалив застосувати до колишнього в.о. голови ДФС (Державної фіскальної служби) Мирослава Продана запобіжний захід у вигляді особистої поруки.



Водночас САП клопотала про арешт та заставу у розмірі 89 млн грн для Продана.



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26 листопада співробітники Служби безпеки України вранці зустріли в аеропорту “Бориспіль” колишнього в.о. голови ДФС Мирослава Продана, який прилетів з Німеччини, і вручили йому повістку на допит на 30 листопада. Продан під час допиту 30 листопада відмовився свідчити.



САП склала повідомлення про підозру колишньому в.о. голови ДФС Мирославу Продану у незаконному збагаченні.

Зокрема, його підозрюють у тому, що він, будучи ще заступником голови ДФС, набув у власність понад 89 млн грн, за які придбав дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки у Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу загальною вартістю 3,4 млн грн.