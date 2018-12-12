Продан снова ходил на допрос

"Вчера господин Мирослав приходил на очередной допрос в НАБУ. В очередной раз я сообщила господина детектива, я не получила ответа на свои несколько ходатайств об ознакомлении с материалами дел. Соответственно, не можем сформировать правовую позицию в связи с не нашим бездействием, а в связи с бездействием детективов НАБУ и прокуроров САП", - сказала адвокат.



На уточнение УНН о том, когда состоится следующий допрос Продана, Криворучко сказала, что пока не вызывали.

Напомним, Соломенский районный суд Киева постановил применить к бывшему и.о. председателя ГФС (Государственной фискальной службы) Мирославу Продану меру пресечения в виде личного поручительства.



В то же время САП ходатайствовала об аресте и залоге в размере 89 млн грн для Продана.



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26 ноября сотрудники Службы безопасности Украины утром встретили в аэропорту "Борисполь" бывшего и.о. председателя ГФС Мирослава Продана, который прилетел из Германии, и вручили ему повестку на допрос на 30 ноября. Продан во время допроса 30 ноября отказался давать показания.



САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении.

В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6700000 грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса общей стоимостью 3400000 грн.