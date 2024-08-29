Проблему усунули: стація метро "Вокзальна" у Києві відновила повноцінну роботу
Київ • УНН
Станція "Вокзальна" запрацювала на вхід для пасажирів. Несправність ескалатора усунули.
У Києві оперативно усунули проблему на станції метро "Вокзальна". Тепер вона знову працює на вхід для пасажирів. Про це заявили в КП "Київський метрополітен", передає УНН.
Деталі
У відомстві розповіли, що фахівцям вдалось швидко усунути несправність ескалатора.
Станція "Вокзальна" запрацювала на вхід для пасажирів. Несправність ескалатора усунули
Контекст
Дещо раніше стало відомо, що станція "Вокзальна" тимчасово працює лише на вихід. На вхід для пасажирів станцію довелось зачинити через зупинку ескалатора, що працює на підйом.
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