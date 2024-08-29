Киев • УНН
Станция «Вокзальная» заработала на вход для пассажиров. Неисправность эскалатора устранили.
В Киеве оперативно устранили проблему на станции метро «Вокзальная». Теперь она снова работает на вход для пассажиров. Об этом заявили в КП «Киевский метрополитен», передает УНН.
Детали
В ведомстве рассказали, что специалистам удалось быстро устранить неисправность эскалатора.
Станция «Вокзальная» заработала на вход для пассажиров. Неисправность эскалатора устранили
Контекст
Несколько ранее стало известно, что станция «Вокзальная» временно работает только на выход. На вход для пассажиров станцию пришлось закрыть из-за остановки эскалатора, работающего на подъем.
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