В Киеве оперативно устранили проблему на станции метро «Вокзальная». Теперь она снова работает на вход для пассажиров. Об этом заявили в КП «Киевский метрополитен», передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что специалистам удалось быстро устранить неисправность эскалатора.

Станция «Вокзальная» заработала на вход для пассажиров. Неисправность эскалатора устранили - говорится в заявлении КП «Киевский метрополитен».

Контекст

Несколько ранее стало известно, что станция «Вокзальная» временно работает только на выход. На вход для пассажиров станцию пришлось закрыть из-за остановки эскалатора, работающего на подъем.

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