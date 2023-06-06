КМДА: у столиці ситуація з водопостачанням залишається стабільною
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Ситуація з підривом дамби Каховської ГЕС і спуском води з Каховського водосховища не позначиться на водопостачанні Києва. Система працює безперебійно і в повному обсязі. Про це в Telegram повідомляє КМДА з посиланням на "Київводоканал", передає УНН.
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"У Києві ситуація з водопостачанням залишається стабільною, усі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі, жодних перебоїв у роботі обладнання немає. Столиця продовжує забезпечуватись водою безперебійно і в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" "працюють 24/7, щоб забезпечити надійне централізоване водопостачання споживачів".
Доповнення
В КМДА нагадали, що у багатьох населених пунктах областей України, внаслідок підриву Каховської ГЕС є проблеми з подачею води, зокрема у Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
Водночас, низка населених пунктів у Херсонській області вже затоплені, повідомила радниця керівника Офісу Президента Дар’я Зарівна.
Головне управління розвідки України зазначило, що підрив окупантами греблі Каховського водосховища посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність прудів-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Дніпрі.
Президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, наголосивши на притягненні до відповідальності росії та її маріонеток.
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