КГГА: в столице ситуация с водоснабжением остается стабильной

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"В Киеве ситуация с водоснабжением остается стабильной, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, никаких перебоев в работе оборудования нет. Столица продолжает обеспечиваться водой бесперебойно и в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" "работают 24/7, чтобы обеспечить надежное централизованное водоснабжение потребителей".

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В КГГА напомнили, что во многих населенных пунктах в результате подрыва Каховской ГЭС есть проблемы с подачей воды, в частности в Кривом Роге, Марганце и Никополе.

В то же время, ряд населенных пунктов в Херсонской области уже затоплены, сообщила советник руководителя Офиса Президента Дарья Заривная.

Главное управление разведки Украины отметило, что подрыв оккупантами плотины Каховского водохранилища усиливает угрозу ядерной катастрофы, поскольку наполняемость прудов-охладителей Запорожской атомной электростанции зависит от уровня воды в Днепре.

Президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС, заявив о привлечении к ответственности россии и ее марионеток.

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