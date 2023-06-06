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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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КГГА: в столице ситуация с водоснабжением остается стабильной

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС и спуском воды из Каховского водохранилища не скажется на водоснабжении Киева. Система работает бесперебойно и в полном объеме. Об этом в Telegram сообщает КГГА со ссылкой на "Киевводоканал", передает УНН.

КГГА: в столице ситуация с водоснабжением остается стабильной

Цитата

"В Киеве ситуация с водоснабжением остается стабильной, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, никаких перебоев в работе оборудования нет. Столица продолжает обеспечиваться водой бесперебойно и в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" "работают 24/7, чтобы обеспечить надежное централизованное водоснабжение потребителей".

Дополнение

В КГГА напомнили, что во многих населенных пунктах в результате подрыва Каховской ГЭС есть проблемы с подачей воды, в частности в Кривом Роге, Марганце и Никополе.

В то же время, ряд населенных пунктов в Херсонской области уже затоплены, сообщила советник руководителя Офиса Президента Дарья Заривная.

Главное управление разведки Украины отметило, что подрыв оккупантами плотины Каховского водохранилища усиливает угрозу ядерной катастрофы, поскольку наполняемость прудов-охладителей Запорожской атомной электростанции зависит от уровня воды в Днепре. 

Президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС, заявив о привлечении к ответственности россии и ее марионеток.

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