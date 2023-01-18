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Про це говорити поки зарано: Клименко про поховання загиблих унаслідок авіакатастрофи в Броварах

Київ • УНН

 • 529577 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Виконувач обов'язків глави МВС Ігор Клименко повідомив, що поки зарано говорити про поховання загиблих унаслідок авіакатастрофи в Броварах, оскільки наразі правоохоронці проводять необхідні експертизи, передає УНН.

Про це говорити поки зарано: Клименко про поховання загиблих унаслідок авіакатастрофи в Броварах

Цитата

"Мені важко про це говорити. Життя триває, і ми будемо готуватися до цього. Але, наразі про це (поховання загиблих, - ред.) ще рано говорити, бо проводяться відповідні експертизи. Ми маємо встановити всіх загиблих", - повідомив він.

Деталі

Клименко повідомив, що спільно з Офісом Генерального прокурора України правоохоронці докладають зусиль, щоб в ближчий час встановити обставини катастрофи.

"Будемо працювати день і ніч, щоб на всі питання дати чітку відповідь, і щоб така катастрофа не повторилася у майбутньому", - повідомив він.

Доповнення

18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу. Наразі відомо про 17 загиблих.

Міністерство внутрішніх справ опублікувало список загиблих в авіакатастрофі у Броварах, які були на борту гвинтокрила.

СБУ відкрила кримінальне провадження, виокремила три версії.

Читайте також: Авіакатастрофа в Броварах: керівництво МВС летіло на Харківщину - поліція

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