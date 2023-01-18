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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Об этом говорить пока рано: Клименко о похоронах погибших в результате авиакатастрофы в Броварах

Киев • УНН

 • 529577 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко сообщил, что пока рано говорить о похоронах погибших в результате авиакатастрофы в Броварах, поскольку сейчас правоохранители проводят необходимые экспертизы, передает УНН.

Об этом говорить пока рано: Клименко о похоронах погибших в результате авиакатастрофы в Броварах

Цитата

"Мне трудно об этом говорить. Жизнь продолжается, и мы будем готовиться к этому. Но, пока об этом (похоронах погибших, - ред.) еще рано говорить, потому что проводятся соответствующие экспертизы. Мы должны установить всех погибших", - сообщил он.

Детали

Клименко сообщил, что совместно с Офисом Генерального прокурора Украины правоохранители прилагают усилия, чтобы в ближайшее время установить обстоятельства катастрофы.

"Будем работать день и ночь, чтобы на все вопросы дать четкий ответ, и чтобы такая катастрофа не повторилась в будущем", - сообщил он.

Дополнение

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа. 

Министерство внутренних дел опубликовало список погибших в авиакатастрофе в Броварах, которые были на борту вертолета.

СБУ открыла уголовное производство, выделила три версии.

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