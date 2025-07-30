Про представництва в Чехії, офіс Європейської організації з права й програма "Креативна Європа": які закони підписав Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав низку законів, що стосуються ратифікації угод. Це включає угоди про умови розміщення дипломатичних представництв України та Чехії, створення офісу Європейської організації публічного права в Україні та участь України у програмі "Креативна Європа".
Президент України Володимир Зеленський підписав ще низку законів, зокрема, про умови розміщення дипломатичних представництв України в Чехії та навпаки, створення офісу Європейської організації публічного права в Україні, передає УНН.
Деталі
Усі три закони повернуті з підписом від Президента України.
Так, Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди між Урядом України та Європейською організацією публічного права про створення офісу Європейської організації публічного права в Україні.
Ратифікація Угоди дозволить створити умови для організації роботи офісу Європейської організації публічного права в Україні, що забезпечить запровадження постійної присутності та діяльності Європейської організації публічного права в Україні, що сприятиме подальшій реалізації правової реформи в Україні, в тому числі й підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері права.
Також підписаний закон щодо ратифікації Угоди між урядами України та Чехії про умови розміщення дипломатичних представництв в обох країнах.
Окрім того, Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі "Креативна Європа" (2021–2027).
Реалізація акта створить передумови для повноправної участі України в одній з найбільших програм Європейського Союзу культурно-гуманітарного спрямування, яка надає додаткові стимули і можливості, в тому числі фінансові, для розвитку сектору культури і креативних індустрій, заохочує тісне співробітництво між культурними інституціями різних країн Європи, тим самим створюючи підґрунтя для активного залучення України до загальноєвропейських культурних процесів.
Повноправна участь України у всіх конкурсних підпрограмах Програми "Креативна Європа" сприятиме реалізації стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства у Європейському Союзі шляхом подальшого розвитку секторальної інтеграції України з Європейським Союзом через активне співробітництво у сфері культури.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний законопроєкт №7508, який запроваджує низку інструментів для спрощення роботи механізму державно-приватного партнерства (ДПП), і впроваджує можливість створювати спільні оборонні проєкти між державними й приватними оборонними компаніями.