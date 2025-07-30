О представительствах в Чехии, офисе Европейской организации по праву и программе "Креативная Европа": какие законы подписал Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, касающихся ратификации соглашений. Это включает соглашения об условиях размещения дипломатических представительств Украины и Чехии, создании офиса Европейской организации публичного права в Украине и участии Украины в программе "Креативная Европа".
Президент Украины Владимир Зеленский подписал еще ряд законов, в частности, об условиях размещения дипломатических представительств Украины в Чехии и наоборот, создании офиса Европейской организации публичного права в Украине, передает УНН.
Детали
Все три закона возвращены с подписью от Президента Украины.
Так, Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между Правительством Украины и Европейской организацией публичного права о создании офиса Европейской организации публичного права в Украине.
Ратификация Соглашения позволит создать условия для организации работы офиса Европейской организации публичного права в Украине, что обеспечит внедрение постоянного присутствия и деятельности Европейской организации публичного права в Украине, что будет способствовать дальнейшей реализации правовой реформы в Украине, в том числе и подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере права.
Также подписан закон о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Чехии об условиях размещения дипломатических представительств в обеих странах.
Кроме того, Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе "Креативная Европа" (2021–2027).
Реализация акта создаст предпосылки для полноправного участия Украины в одной из крупнейших программ Европейского Союза культурно-гуманитарного направления, которая предоставляет дополнительные стимулы и возможности, в том числе финансовые, для развития сектора культуры и креативных индустрий, поощряет тесное сотрудничество между культурными институциями разных стран Европы, тем самым создавая основу для активного вовлечения Украины в общеевропейские культурные процессы.
Полноправное участие Украины во всех конкурсных подпрограммах Программы "Креативная Европа" будет способствовать реализации стратегического курса нашего государства на обретение полноправного членства в Европейском Союзе путем дальнейшего развития секторальной интеграции Украины с Европейским Союзом через активное сотрудничество в сфере культуры.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный законопроект №7508, который вводит ряд инструментов для упрощения работы механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), и внедряет возможность создавать совместные оборонные проекты между государственными и частными оборонными компаниями.