Про алкоголь: Супрун радить пити на свята відповідально і не сподіватися на чорне вугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Ексочільниця МОЗу Ульяна Супрун до новорічних свят опублікувала поради щодо вживання алкоголю. За її словами, краще спиртне, звичайно, не вживати, але коли без цього "ніяк", то споживати алкоголь треба відповідально, передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку ексчиновниці.
"Якщо ви взагалі не можете відмовитися від алкоголю — навчіться споживати його відповідально і правильно. Не всі знають, що алкоголь треба запивати водою, а напоготові мати поживну їжу", - зауважила Супрун.
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Також, як зазначила колишня керівниця МОЗу, на сьогодні немає наукових доказів про те, що чорне вугілля рятує від похмілля.
"Багато людей перед застіллям їдять жменю чорного вугілля, аби вберегтися від похмілля та швидкого сп‘яніння в святковий період. Ідея, що вугілля може зв‘язуватися з алкоголем та перешкодити його потраплянню в кров — може виглядати логічно. Але жодних наукових доказів щодо такого ефекту не існує", - додала Супрун.
Як писав УНН, напередодні свят, на ринку зростає кількість нелегального алкоголю. Щоб не купити підробку і не потрапити в лікарню, експерти радять довіряти надійним точкам продажу алкоголю, звертати увагу на наявність акцизної марки, і ніколи не купувати напої з рук.
Відзначимо, що до ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні відносяться такі лікеро-горілчані компанії, як “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).