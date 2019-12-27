Про алкоголь: Супрун радить пити на свята відповідально і не сподіватися на чорне вугілля

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Ексочільниця МОЗу Ульяна Супрун до новорічних свят опублікувала поради щодо вживання алкоголю. За її словами, краще спиртне, звичайно, не вживати, але коли без цього "ніяк", то споживати алкоголь треба відповідально, передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку ексчиновниці.