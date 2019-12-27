Об алкоголе: Супрун советует пить на праздники ответственно и не надеяться на черный уголь
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун к новогодним праздникам опубликовала советы по употреблению алкоголя. По ее словам, лучше спиртное, конечно, не принимать, но когда без этого "никак", то потреблять алкоголь надо ответственно, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу экс-чиновницы.
“Если вы вообще не можете отказаться от алкоголя — научитесь употреблять его ответственно и правильно. Не все знают, что алкоголь нужно запивать водой, а наготове иметь питательную пищу”, — отметила Супрун.
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Также, как отметила бывшая руководительница Минздрава, на сегодня нет научных доказательств о том, что черный уголь спасает от похмелья.
“Многие люди перед застольем едят горсть черного угля, чтобы уберечься от похмелья и быстрого опьянения в праздничный период. Идея, что уголь может связываться с алкоголем и помешать его попаданию в кровь — может выглядеть логично. Но никаких научных доказательств относительно такого эффекта не существует”, — добавила Супрун.
Как писал УНН, накануне праздников, на рынке растет количество нелегального алкоголя. Чтобы не купить подделку и не попасть в больницу, эксперты советуют доверять надежным точкам продажи алкоголя, обращать внимание на наличие акцизной марки, и никогда не покупать напитки с рук.
Отметим, что к ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине относятся такие ликеро-водочные компании, как “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).