Ухвалення "банківського" закону: до ОАСК надійшов позов до Разумкова та Гетманцева

"Позивач просить суд визнати протиправними дії Голови ВРУ Дмитра Разумкова щодо неналежної організації проведення позачергового пленарного засідання ВРУ дев’ятого скликання та порушення положень Регламенту під час розгляду та прийняття в першому читанні та за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи (№2571-д)", - йдеться в повідомленні.

Також серед інших вимог позову - визнати протиправними дії Данила Гетманцева щодо не забезпечення дотримання Регламенту ВРУ та ЗУ "Про комітети Верховної Ради України" під час засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики 30 березня 2020 року в частині включення, розгляду та прийнятті рішення щодо питання проектів вищезгаданого закону, що були внесені народними депутатами Олександром Дубінським та Ігорем Палицею.

"Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 травня ухвалила закон щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№ 2571-д) у другому читанні та в цілому. Його підтримали 270 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Як повідомлялося, два нардепи заблокували підписання Зеленським законопроекту про банки.