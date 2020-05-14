Принятие "банковского" закона: в ОАСК поступил иск к Разумкову и Гетманцеву
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Окружной административный суд города Киева поступил иск народного депутата Украины Антона Полякова к главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и главе Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Судебной власти Украины.
"Истец просит суд признать противоправными действия главы ВРУ Дмитрия Разумкова относительно ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания ВРУ девятого созыва и нарушения положений Регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы (№2571-д)", - говорится в сообщении.
Также среди других требований иска - признать противоправными действия Даниила Гетманцева относительно не обеспечения соблюдения Регламента ВР и ЗУ "О комитетах Верховной Рады Украины" во время заседания Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 30 марта 2020 года в части включения, рассмотрения и принятии решения по вопросу проектов вышеупомянутого закона, которые были внесены народными депутатами Александр Дубинским и Игорем Палицей.
"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", - отмечается в сообщении.
Напомним, Верховная Рада 13 мая приняла закон об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№ 2571-д) во втором чтении и в целом. Его поддержали 270 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
Как сообщалось, два нардепа заблокировали подписание Зеленским законопроекта о банках.