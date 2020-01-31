Пристайко зустрівся з Держсекретарем США у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео зустрівся з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайко у будівлі МЗС України у столиці, передає кореспондент УНН.
Після офіційної зустрічі пресу попросили залишити приміщення, де проходитимуть переговори.
Так, раніше повідомлялось, що під час зустрічі будуть обговорені питання подальшої політичної взаємодії щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, зміцнення обороноздатності, просування внутрішніх реформ у нашій державі, розвитку економічної та інвестиційної співпраці.
Нагадаємо, напередодні Помпео прибув до Києва.
Як повідомляв УНН, зустріч Президента України Володимира Зеленського з Помпео відбудеться 31 січня о 12:00 у будівлі Офісу Президента.