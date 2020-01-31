Пристайко встретился с Госсекретарем США в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в здании МИД Украины в столице, передает корреспондент УНН.
После официальной встречи прессу попросили оставить помещение, где будут проходить переговоры.
Так, ранее сообщалось, что во время встречи будут обсуждены вопросы дальнейшего политического взаимодействия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, укреплению обороноспособности, продвижению внутренних реформ в нашем государстве, развитию экономического и инвестиционного сотрудничества.
Напомним, накануне Помпео прибыл в Киев.
Как сообщал УНН, встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Помпео состоится 31 января в 12:00 в здании Офиса Президента.