Пристайко попередив німців про залежність від РФ через "Північний потік-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко звернувся із попередженням до Німеччини щодо залежності від Росії через будівництво газопроводу “Північний потік-2” у Балтійському морі. Про це Пристайко заявив в інтерв’ю виданням редакційної групи RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), опублікованому у суботу, 28 грудня, передає УНН із посиланням на DW.
“Ви, німці, зараз будуєте газопровід „Північний потік-2“ у Балтійському морі, щоб зробити себе ще більш незалежним від постачання газу через Україну. Однак пам’ятайте: джерелом газу залишається Росія”, — заявив Пристайко
“Якщо росіяни не захочуть більше постачати газ, трубопроводи Балтійського моря відразу спорожніють... У нас в Україні заповнені сховища газу. І ми гарантуємо доставку газу через наші трубопроводи”, — наголосив міністр.
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Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів “Північний потік-2” і “Турецький потік”. Під штрафні заходи потрапили судна, що займаються прокладкою труб для цих газопроводів, а також громадяни, що мають відношення до роботи цих судів. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в’їзд в США.
Крім того, будь-які активи цих компаній, що знаходяться на території США, будуть заморожені. Росія пообіцяла відповісти на ці санкції.
Після того, як вступили в силу санкції США проти залучених до будівництва “Північного потоку-2” підприємств, швейцарська компанія Allseas спочатку призупинила роботи, а після консультацій з юристами покинула місце робіт. Поки невідомо, чи планує компанія в майбутньому продовжити будівництво.
Як раніше повідомляв УНН, Президент Росії Володимир Путін в середу, 25 грудня, заявив про те, що в Росії є “трубоукладач”, щоб добудувати проект “Північний потік-2”, але на його завершення піде трохи більше часу. Пізніше міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що запустить “Північний потік — 2” до кінця 2020 року.