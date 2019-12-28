Пристайко попередив німців про залежність від РФ через "Північний потік-2"

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко звернувся із попередженням до Німеччини щодо залежності від Росії через будівництво газопроводу “Північний потік-2” у Балтійському морі. Про це Пристайко заявив в інтерв’ю виданням редакційної групи RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), опублікованому у суботу, 28 грудня, передає УНН із посиланням на DW.