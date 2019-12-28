У МЗС РФ заявили, що "Північний потік - 2" не стосується США
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У зовнішньополітичному відомстві Росії заявили, що проект “Північний потік-2” не стосується США, а є виключно європейською справою. З такою думкою виступила офіційний представник міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, пише УНН із посиланням на російське держінформаргентство ТАСС.
“Якби „Північний потік — 2“ якимось чином торкався території, яка належала б США, я ще можу зрозуміти розмову про залучення Вашингтона в ці питання. Це взагалі європейська справа. Це не стосується нікого, крім країн, залучених в цей проект географією та фінансами”, — сказала вона.
Напередодні Держдеп США заявив, що підрядники “Північного потоку-2” повинні згорнути роботи протягом 30 днів.
Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів “Північний потік-2” і “Турецький потік”. Під штрафні заходи потрапили судна, що займаються прокладкою труб для цих газопроводів, а також громадяни, що мають відношення до роботи цих судів. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в’їзд в США.
Крім того, будь-які активи цих компаній, що знаходяться на території США, будуть заморожені. Росія пообіцяла відповісти на ці санкції.
Після того, як вступили в силу санкції США проти залучених до будівництва “Північного потоку-2” підприємств, швейцарська компанія Allseas спочатку призупинила роботи, а після консультацій з юристами покинула місце робіт. Поки невідомо, чи планує компанія в майбутньому продовжити будівництво.
Як раніше повідомляв УНН, Президент Росії Володимир Путін в середу, 25 грудня, заявив про те, що в Росії є “трубоукладач”, щоб добудувати проект “Північний потік-2”, але на його завершення піде трохи більше часу. Пізніше міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що запустить “Північний потік — 2” до кінця 2020 року.