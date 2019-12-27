Держдеп США: підрядники "Північного потоку-2" повинні згорнути роботи протягом 30 днів

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Компанії-підрядники "Північного потоку - 2" можуть уникнути американських санкцій, якщо припинять роботи до 20 січня 2020 року - протягом 30 днів з моменту підписання президентом США Дональдом Трампом положень бюджету, що вводять санкції щодо російських газопроводів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держдепартамент США.