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Держдеп США: підрядники "Північного потоку-2" повинні згорнути роботи протягом 30 днів

Держдеп США: підрядники "Північного потоку-2" повинні згорнути роботи протягом 30 днів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Компанії-підрядники "Північного потоку - 2" можуть уникнути американських санкцій, якщо припинять роботи до 20 січня 2020 року - протягом 30 днів з моменту підписання президентом США Дональдом Трампом положень бюджету, що вводять санкції щодо російських газопроводів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держдепартамент США.

"Сполучені Штати введуть санкції, якщо пов'язані з будівництвом компанії негайно не продемонструють свої наміри припинити роботи. Пов'язані з будівництвом компанії повинні завершити роботи протягом 30 днів. Будь-яка компанія, що бере участь в проекті "Північний потік - 2", повинна уважно вивчити, що це означає для її діяльності", - наголошується в документі. "Намір США полягає в тому, щоб зупинити "Північний потік - 2", - додали в Держдепартаменті.

Так, держсекретар США Майкл Помпео протягом 60 днів підготує звіт для Конгресу США, в якому перерахує ті компанії, які, на думку американської сторони, порушують санкції США. "Держсекретар випустить цей звіт без зволікань", - заявив Держдепартамент.

"Уряд Сполучених Штатів твердо підтримує диверсифікацію енергетичних поставок, оскільки наявність декількох варіантів дозволяє скоротити роль геополітики на енергоринках, знизити кінцеву ціну для споживача і посилити енергетичну безпеку різних країн. Зокрема, згідно з оцінками, наявність доступу до зрідженого природного газу з США дозволило європейським споживачам заощадити 8 млрд дол., оскільки вони змогли домовитись про більш низькі ціни з уже наявними у них постачальниками", - сказано в документі.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Під штрафні заходи потрапили судна, що займаються прокладкою труб для цих газопроводів, а також громадяни, що мають відношення до роботи цих судів. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд в США.

Крім того, будь-які активи цих компаній, що знаходяться на території США, будуть заморожені. Росія пообіцяла відповісти на ці санкції.

Після того, як вступили в силу санкції США проти залучених до будівництва "Північного потоку-2" підприємств, швейцарська компанія Allseas спочатку призупинила роботи, а після консультацій з юристами покинула місце робіт. Поки невідомо, чи планує компанія в майбутньому продовжити будівництво.

Як раніше повідомляв УНН, Президент Росії Володимир Путін в середу, 25 грудня, заявив про те, що в Росії є "трубоукладач", щоб добудувати проект "Північний потік-2", але на його завершення піде трохи більше часу.

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