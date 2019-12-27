Госдеп США: подрядчики "Северного потока-2" должны свернуть работы в течение 30 дней

"Соединенные Штаты введут санкции, если связанные со строительством компании немедленно не продемонстрируют свои намерения прекратить работы. Связанные со строительством компании должны завершить работы в течение 30 дней. Любая компания, участвующая в проекте "Северный поток - 2", должна внимательно изучить, что это означает для ее деятельности", - отмечается в документе. "Намерение США заключается в том, чтобы остановить "Северный поток - 2", - добавили в Госдепартаменте.

Так, госсекретарь США Майкл Помпео в течение 60 дней подготовит отчет для Конгресса США, в котором перечислит те компании, которые, по мнению американской стороны, нарушают санкции США. "Госсекретарь выпустит этот отчет без промедлений", - заявил Госдепартамент.

"Правительство Соединенных Штатов твердо поддерживает диверсификацию энергетических поставок, поскольку наличие нескольких вариантов позволяет сократить роль геополитики на энергорынках, снизить конечную цену для потребителя и усилить энергетическую безопасность различных стран. В частности, согласно оценкам, наличие доступа к сжиженному природному газу из США позволило европейским потребителям сэкономить 8 млрд долл., поскольку они смогли договориться о более низких ценах с уже имеющимися у них поставщиками", - сказано в документе.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попали суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, имеющие отношение к работе этих судов. В частности, штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США.

Кроме того, любые активы этих компаний, находящихся на территории США, будут заморожены. Россия пообещала ответить на эти санкции.

После того, как вступили в силу санкции США против привлеченных к строительству "Северного потока-2" предприятий, швейцарская компания Allseas сначала приостановила работы, а после консультаций с юристами покинула место работ. Пока неизвестно, планирует ли компания в будущем продолжить строительство.

Как раньше сообщал УНН, Президент России Владимир Путин в среду, 25 декабря, заявил о том, что в России есть "трубоукладчик", чтобы достроить проект "Северного потока-2", но на его завершение уйдет немного больше времени.