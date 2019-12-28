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Пристайко предупредил немцев о зависимости от РФ из-за "Северного потока-2"

Пристайко предупредил немцев о зависимости от РФ из-за "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 18397 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился с предупреждением к Германии о зависимости от России из-за строительства газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море. Об этом Пристайко заявил в интервью изданию редакционной группы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), опубликованном в субботу, 28 декабря, передает УНН со ссылкой на DW.

“Вы, немцы, сейчас строите газопровод „Северный поток-2“ в Балтийском море, чтобы сделать себя еще более независимым от поставок газа через Украину. Однако помните: источником газа остается Россия”, — заявил Пристайко

“Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют... У нас в Украине заполнены хранилища газа. И мы гарантируем доставку газа через наши трубопроводы”, — подчеркнул министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД РФ заявили, что “Северный поток — 2” не касается США

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток”. Под штрафные меры попали суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, имеющие отношение к работе этих судов. В частности, штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США.

Кроме того, любые активы этих компаний, находящихся на территории США, будут заморожены. Россия пообещала ответить на эти санкции.

После того, как вступили в силу санкции США против привлеченных к строительству “Северного потока-2” предприятий, швейцарская компания Allseas сначала приостановила работы, а после консультаций с юристами покинула место работ. Пока неизвестно, планирует ли компания в будущем продолжить строительство.

Как ранее сообщал УНН, Президент России Владимир Путин в среду, 25 декабря, заявил о том, что в России есть “трубоукладчик”, чтобы достроить проект “Северный поток-2”, но на его завершение уйдет немного больше времени. Позже министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что запустит “Северный поток — 2” до конца 2020 года.

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