Пристайко назвав перемогами анбандлінг Нафтогазу і компенсацію від Газпрому
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, підбиваючи підсумки року, назвав перемогами анбандлінг НАК "Нафтогаз України" і отримання компенсації у 2,9 млрд дол. від російського ПАТ "Газпром" за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це міністр написав у Twitter, передає УНН.
"Ми працюємо, щоб довести: Україна є надійним транзитером газу, а проєкти на кшталт Nord Stream 2 ("Північний потік - 2") - політичними спробами нас обійти. Анбандлінг Нафтогазу та отримання компенсації від Газпрому - важливі перемоги на цьому напрямку. Перемоги, перш за все, заради нашої економіки", - зазначив голова МЗС.
Додамо, Пристайко підбив підсумки року, внісши у них звільнення полонених з ОРДЛО, розширення переліку країн, куди українці можуть їздити без віз, зміни правил поїздок до Росії - лише за закордонним паспортом, розширення штату українських консулів за кордоном, роботу в міжнародних організаціях над доведенням, що РФ порушує права людини, а також рух України вперед заради миру.
Нагадаємо, Україна отримала 2,9 млрд доларів від "Газпрому" 27 грудня.
Також нагадаємо, 27 грудня віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович повідомив, що підписав лист, що підтверджує готовність оператора ГТС України, виокремленого в окрему компанію у межах анбандлінгу Нафтогазу, працювати відповідно до законодавства ЄС.