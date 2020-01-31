Пристайко і Помпео вшанували пам’ять загиблих на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео та міністр закордонних справ України Вадим Пристайко взяли участь у церемонії покладання квітів до меморіалу "Стіна пам’яті загиблих за Україну", передає кореспондент УНН.
Так, церемонія відбулась після переговорів Помпео і Примстайка у будівлі МЗС України.
Після покладання квітів Держсекретар та міністр вирушили до Михайлівського собору.
Пізніше сьогодні запланована зустріч Помпео з Президентом Володимиром Зеленським. Вона має відбутись о 12:00 у будівлі Офісу Президента.
Як повідомлялося в УНН, раніше Держсекретар США заявив, що під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським обговорить питання європейської безпеки.