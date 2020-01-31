Пристайко и Помпео почтили память погибших на Донбассе

Так, церемония состоялась после переговоров Помпео и Примстайка в здании МИДа Украины.

После возложения цветов Госсекретарь и министр отправились в Михайловский собор.

Позже сегодня запланирована встреча Помпео с Президентом Владимиром Зеленским. Она должна состояться в 12:00 в здании Офиса Президента.

Как сообщалось в УНН, ранее Госсекретарь США заявил, что во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским обсудит вопросы европейской безопасности.