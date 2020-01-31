Пристайко и Помпео почтили память погибших на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину", передает корреспондент УНН.
Так, церемония состоялась после переговоров Помпео и Примстайка в здании МИДа Украины.
После возложения цветов Госсекретарь и министр отправились в Михайловский собор.
Позже сегодня запланирована встреча Помпео с Президентом Владимиром Зеленским. Она должна состояться в 12:00 в здании Офиса Президента.
Как сообщалось в УНН, ранее Госсекретарь США заявил, что во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским обсудит вопросы европейской безопасности.