Правнучка Єлизавети ІІ, принцеса Шарлотта - святкує свій шостий день народження

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Сьогодні, 2 травня, принцеса Шарлотта святкує день народження — єдиної дочки Кейт Міддлтон і принца Вільяма виповнюється шість років. На честь цієї події традиційно був опублікований новий портрет принцеси. Автором знімка знову стала її мама, герцогиня Кембриджська. Відомо, що Кейт захоплюється фотографією, і багато офіційних знімків членів сім’ї зроблені саме нею.

Як саме Шарлотта відзначить свій шостий день народження, поки невідомо. Нагадаємо, що в минулому році напередодні свого дня народження принцеса допомогла зібрати і доставити продуктові набори нужденним. Тоді в Великої Британії був жорсткий локдаун через пандемію коронавірусу.

Додамо

Шарлотта народилася в 2015 році в госпіталі Святої Марії в Лондоні в присутності принца Вільяма. Повне ім’я дівчинки — Шарлотта Елізабет Діана. Батьки вирішили назвати її на честь прабабусі-королеви і відомої на весь світ матері принца Вільяма.

Принцеса Шарлотта — четверта в черзі на трон.

Нещодавно, Кетрін та Вільям відзначили свою 10-у річницю весілля, оприлюднивши відео Шарлотти з її братами Джорджем та Луї.