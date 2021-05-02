Правнучка Елизаветы II, принцесса Шарлотта - празднует свой шестой день рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Фотографию улыбающейся принцессы Шарлотты обнародовали в честь ее шестого дня рождения в воскресенье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram королевской семьи.
Детали
Сегодня, 2 мая, принцесса Шарлотта празднует день рождения — единственной дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполняется шесть лет. В честь этого события традиционно был опубликован новый портрет принцессы. Автором снимка снова стала ее мама, герцогиня Кембриджская. Известно, что Кейт увлекается фотографией, и многие официальные снимки членов семьи сделаны именно ей.
Как Шарлотта отметит свой шестой день рождения, пока неизвестно. Напомним, что в прошлом году накануне своего дня рождения принцесса помогла собрать и доставить продуктовые наборы нуждающимся. Тогда в Великобритании был жесткий локдаун из-за пандемии коронавируса.
Добавим
Шарлотта родилась в 2015 году в госпитале Святой Марии в Лондоне в присутствии принца Уильяма. Имя девочки — Шарлотта Элизабет Диана. Родители решили назвать ее в честь прабабушки-королевы и известной на весь мир матери принца Уильяма.
Принцесса Шарлотта — четвертая в очереди на трон.
Недавно, Кэтрин и Уильям отметили свою десятую годовщину свадьбы, обнародовав видео Шарлотты с ее братьями Джорджем и Луи.