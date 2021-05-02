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Правнучка Елизаветы II, принцесса Шарлотта - празднует свой шестой день рождения

Правнучка Елизаветы II, принцесса Шарлотта - празднует свой шестой день рождения

Киев  •  УНН

 • 59542 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Фотографию улыбающейся принцессы Шарлотты обнародовали в честь ее шестого дня рождения в воскресенье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram королевской семьи.

Детали

Сегодня, 2 мая, принцесса Шарлотта празднует день рождения — единственной дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполняется шесть лет. В честь этого события традиционно был опубликован новый портрет принцессы. Автором снимка снова стала ее мама, герцогиня Кембриджская. Известно, что Кейт увлекается фотографией, и многие официальные снимки членов семьи сделаны именно ей.

Как Шарлотта отметит свой шестой день рождения, пока неизвестно. Напомним, что в прошлом году накануне своего дня рождения принцесса помогла собрать и доставить продуктовые наборы нуждающимся. Тогда в Великобритании был жесткий локдаун из-за пандемии коронавируса.

Добавим

Шарлотта родилась в 2015 году в госпитале Святой Марии в Лондоне в присутствии принца Уильяма. Имя девочки — Шарлотта Элизабет Диана. Родители решили назвать ее в честь прабабушки-королевы и известной на весь мир матери принца Уильяма.

Принцесса Шарлотта — четвертая в очереди на трон.

Недавно, Кэтрин и Уильям отметили свою десятую годовщину свадьбы, обнародовав видео Шарлотты с ее братьями Джорджем и Луи.

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Сообщение, распространенный The Royal Family (@theroyalfamily)

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