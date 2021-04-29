Принц Гаррі і Меган Маркл особисто привітали принца Вільяма і Кейт Міддлтон з річницею весілля
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Принц Гаррі і Меган Маркл "в приватному порядку" привітали герцога і герцогиню Кембриджських з десятою річницею весілля. Про це інформує УНН з посиланням на Daily Mail.
Деталі
Представник герцогів Сассекських в Каліфорнії, підтвердив The Daily Beast що пара звернулася до Вільяму і Кейт на честь знаменної події в їхньому шлюбі, однак інсайдер не повідомив ніякої іншої інформації про послання, яке вони відправили.
Цілком можливо, що герцоги Сассекські скористалися можливістю протягнути "оливкову гілку" Вільяму і Кейт в такий особливий день.
Контекст
Відзначимо, що серйозний розлад між королівськими родинами стався після гучного інтерв'ю Гаррі і Меган з Опрою Вінфрі в березні.
Повідомляється, що Гаррі розмовляв зі своїм братом і батьком принцом Чарльзом, коли він повернувся до Великобританії на похорон принца Філіпа на початку цього місяця, проте переговори, як кажуть, були "непродуктивними".
Очікується, що Вільям і Гаррі знову зустрінуться влітку, коли вони відкриють нову статую принцеси Діани в Кенсингтонському палаці.
Інсайдери сподіваються, що ця подія, яка запланована на 1 липня, приурочена до 60-річчя їх матері - принцеси Діани, допоможе налагодити їхні відносини.
Додамо
38-річний принц Вільям і 39-річна Кейт Міддлтон публічно відзначили свою річницю, поділившись двома новими портретами і милим сімейним відео.