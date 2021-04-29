Принц Гарри и Меган Маркл лично поздравили принца Уильяма и Кейт Миддлтон с годовщиной свадьбы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Принц Гарри и Меган Маркл "в частном порядке" поздравили герцога и герцогиню Кембриджских с десятой годовщиной свадьбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Представитель герцогов Сассекских в Калифорнии, подтвердил The Daily Beast что пара обратилась к Уильяму и Кейт в честь знаменательного события в их браке, однако инсайдер не сообщил никакой другой информации о послании, которое они отправили.
Вполне возможно, что герцоги Сассекские воспользовались возможностью протянуть "оливковую ветвь" Уильяму и Кейт в такой особенный день.
Контекст
Отметим, что серьезный разлад между королевскими семьями произошел после громкого интервью Гарри и Меган с Опрой Уинфри в марте.
Сообщается, что Гарри разговаривал со своим братом и отцом принцем Чарльзом, когда он вернулся в Великобританию на похороны принца Филиппа в начале этого месяца, однако переговоры, как говорят, были "непродуктивными".
Ожидается, что Уильям и Гарри встретятся летом, когда они откроют новую статую принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце.
Инсайдеры надеются, что это событие, которое запланировано на 1 июля, приуроченно к 60-летию их матери - принцессы Дианы, поможет наладить их отношения.
Добавим
38-летний принц Уильям и 39-летняя Кейт Миддлтон публично отметили свою годовщину, поделившись двумя новыми портретами и милым семейным видео.