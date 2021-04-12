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Принц Гаррі терміново повернувся до Британії на похорон свого діда принца Філіпа

Принц Гаррі терміново повернувся до Британії на похорон свого діда принца Філіпа

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Принц Гаррі повернувся до Великої Британії на похорон свого діда герцога Единбурзького принца Філіпа. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sun.

Деталі

Принц Гаррі повернувся з-за кордону до Британії, аби потрапити на похорон свого діда прицна Філіпа. Чоловік буде проходити ізоляцію протягом 10 днів, а якщо отримає негативний тест на коронавірус - протягом 5 днів.

Принц зупиниться в Кенсингтонському палаці. Його дружина Меган теж хотіла поїхати з ним на похорон, але лікар радив вагтній жінці лишатися вдома.

Нагадаємо

Як раніше повідомив Букінгемський палац, герцог Единбурзький Філіп помер в п’ятницю вранці у віці 99 років. За 73 роки шлюбу з королевою Єлизаветою II у пари народилися четверо дітей — принц Вельський Чарльз, принцеса Анна, герцог Йоркський Ендрю і граф Вессекський Едвард. До 2017 року, коли принц-консорт відійшов від виконання королівських обов’язків, він був патроном 785 організацій, виступив з 5 496 промовами і взяв участь в 22 219 заходах в сольній якості, тобто не рахуючи тих, де він був разом з монархом.

Похорон принца Філіпа призначений на 17 квітня. Через обмеження в рамках боротьби з пандемією вони пройдуть у вузькому сімейному колі на території Віндзорського замку. До моменту похорону у Великій Британії діє загальнонаціональна жалоба.

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