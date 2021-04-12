Принц Гарри срочно вернулся в Британию на похороны своего деда принца Филиппа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Принц Гарри вернулся в Великобританию на похороны своего деда герцога Эдинбургского принца Филиппа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.
Детали
Принц Гарри вернулся из-за границы в Британию, чтобы попасть на похороны своего деда прицна Филиппа. Мужчина будет проходить изоляцию в течение 10 дней, а если получит отрицательный тест на коронавирус - в течение 5 дней.
Принц остановится в Кенсингтонском дворце. Его жена Меган тоже хотела поехать с ним на похороны, но врач советовал вагтний женщине оставаться дома.
Напомним
Как ранее сообщил Букингемский дворец, герцог Эдинбургский Филипп умер в пятницу утром в возрасте 99 лет. За 73 года брака с королевой Елизаветой II у пары родились четверо детей - принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Вессекський Эдвард. До 2017 года, когда принц-консорт отошел от выполнения королевских обязанностей, он был патроном 785 организаций, выступил с 5496 речами и принял участие в 22 219 мероприятиях в сольной качества, то есть не считая тех, где он был вместе с монархом.
Похороны принца Филиппа предназначен на 17 апреля. Из-за ограничений в рамках борьбы с пандемией они пройдут в узком семейном кругу на территории Виндзорского замка. К моменту похорон в Великобритании действует общенациональный траур.