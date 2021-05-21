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The Guardian

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Принц Гаррі розповів про те, як він боявся втратити Меган Маркл

Київ • УНН

 • 23504 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Від звуку кінських копит в день похорону принцеси Діани до погоні папараці, коли він був дитиною на задньому сидінні автомобіля - принца Гаррі все ще переслідує травма, пов'язана з втратою матері, принцеси Діани. Страх втратити свою дружину Меган був однією з основних причин, через які пара полишила свої королівські обов'язки і переїхала в Каліфорнію у минулому році. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Принц Гаррі розповів про те, як він боявся втратити Меган Маркл

Деталі

Детально розповідаючи про те, як йому не вдавалося впоратися з втратою матері більше ніж десять років, Гаррі в новому документальному серіалі по телебаченню каже, що страх втратити свою дружину Меган був однією з основних причин, через які пара покинула свої королівські обов'язки і переїхала до США.

"За моєю мамою гналися до смерті, коли вона була у відносинах з кимось, хто не був білим, а тепер подивіться, що сталося. Ви говорите про те, що історія повторюється? Вони не зупиняться, поки вона не помре", - сказав принц Гаррі в серіалі про психічне здоров'я "Мене, якого ти не бачиш".

Також у документалці Гаррі розповідав, як ішов за труною Діани вулицями Лондона зі своїм братом Вільямом, батьком, принцом Чарльзом і дядьком Чарльзом Спенсером.

"Найбільше я запам'ятав звук копит коней, що йдуть по алеї", - сказав він. "Це було, наче я був поза своїм тілом, просто йшов, роблячи те, що від мене очікувалося, показуючи одну десяту емоцій, які проявляли всі", - додав Гаррі.

Він також загадав, як кількома роками раніше сидів на задньому сидінні машини своєї матері, коли її в сльозах переслідували фотографи.

"Одне з відчуттів, яке я завжди відчуваю, - це безпорадність. Бути хлопцем і бути занадто молодим, щоб допомогти жінці, у цьому випадку моїй матері, і це відбувалося кожен божий день", - сказав він.

Гаррі сказав, що він поховав свої почуття, але багато пив і страждав від панічних атак і занепокоєння у свої 20 років, і до цих пір лякається, коли бачить камери.

"Я був такий злий на те, що трапилося з нею (Діаною - ред.), і на той факт, що правосуддя взагалі не було... ті ж люди, які гналися за нею через тунель, сфотографували її вмираючу на задньому сидінні тієї машини", - сказав він.

"Клацання фотоапаратів і спалах фотоапаратів змушують мою кров закипати. Це мене злить. Це повертає мене до того, що трапилося з моєю мамою, що я пережив в дитинстві", - зазначив Гаррі.

Навіть зараз, в 36 років, він сказав, що повернення в Лондон змушує його відчувати себе напруженим і переслідуваним.
Гаррі сказав, що почав серйозну терапію майже п'ять років тому, коли зустрів Меган.

"Я швидко зрозумів, що, якщо ці відносини будуть продовжуватися, мені доведеться мати справу зі своїм минулим", - сказав він.

Пара одружилася в травні 2018 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британські ЗМІ розкрили правду про скандальне інтерв'ю принцеси Діани через 26 років

Додамо

Раніше, Герцог Сассекський Гаррі у цьому ж серіалі розкритикував те, як його виховав принц Чарльз, обговорюючи "генетичний біль і страждання" в королівській родині і підкреслюючи, що він хоче "розірвати порочне коло" для своїх дітей.

Доповнення

Серіал "Мене, якого ти не бачиш", який Гаррі продюсував разом з ведучою ток-шоу з США Опрою Вінфрі, виходить на Apple TV+ в п'ятницю.

Принцеса Діана загинула у 1997 році у віці 36 років в результаті аварії в Парижі після того, як машину, у якій вона їхала зі своїм хлопцем єгипетського походження Доді Фаєдом, переслідували папарацці. Гаррі тоді було 12 років.

Гаррі, чия американська дружина Меган є афроамериканського походження, розповів про расистські повідомлення в британській пресі про його дружину, а також про жорстоке поводження в соціальних мережах. Меган сказала, що її досвід у Великій Британії привів її до думки про самогубство, коли вона була вагітна їхнім першим сином Арчі.

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