Принц Гаррі розкритикував те, як його виховував батько

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У великому 90-хвилинному інтерв'ю принц Гаррі, який з Меган Маркл очікують народження доньки і вже є батьками Арчі, порівняв життя в королівській родині з сумішшю між участю в "Шоу Трумена" і перебуванням в зоопарку.

У розмові з американським актором Даксом Шепардом для його підкасту Armchair Expert, Гаррі просував свій новий серіал на Apple TV+ про психічне здоров'я "Я, якого ви не можете бачити" з Опрою Вінфрі, який вийде наступного тижня.

Обговорюючи своє дитинство, Гаррі сказав: "Провини немає. Я не думаю, що ми повинні показувати пальцем або звинувачувати кого-небудь, але, безумовно, коли справа доходить до виховання дітей, якщо я випробував якусь форму болю або страждання через біль, які, можливо, перенесли мій батько або мої батьки, я збираюся розірвати цей кругообіг, щоб, по суті, не передати його далі".

"Це великий генетичний біль і страждання, які все одно передаються, тому ми, як батьки, повинні робити все можливе, щоб спробувати сказати: "Знаєш, що сталося зі мною, я збираюся переконатися, що це не так, з тобою такого не станеться".

Він сказав, що в свої 20 років він зрозумів, що не хоче королівської "роботи", побачивши, що вона зробила з його матір'ю, принцесою Діаною.

Він сказав, що був змушений "посміхнутися і змиритися", але додав: "Я бачив за лаштунками, я бачив бізнес-модель, я знаю, як проходить ця операція і як вона працює. Я не хочу бути частиною цього. Це суміш участі в "Шоу Трумена" та відвідування зоопарку".

Гаррі також розповів, як почав терапію після розмови зі своєю дружиною Меган, яка "відразу це побачила".

"Вона могла сказати, що мені було боляче, і що деякі речі, які були поза мого контролю, розлютили б мене по-справжньому, це змусило б мою кров закипіти", - сказав він.

Принц Гаррі додав, що терапія допомогла йому "витягнути голову з піску" і змусила його зрозуміти, що йому потрібно використовувати своє привілейоване становище, щоб допомагати іншим.

Про принца Чарльза він сказав: "Раптово я почав складати все разом і говорити: "Значить, він ставився до мене так, як ставилися до нього, так як я можу змінити це для своїх дітей?".

"І ось я, я перевіз всю свою сім'ю в США, це не було планом, але іноді вам потрібно приймати рішення і ставити сім'ю на перше місце, і ваше психічне здоров'я - на перше місце", - додав принц Гаррі.

Він описав свободу, яку він відчував, живучи в Лос-Анджелесі: "Я дійсно можу підняти голову, і я відчуваю себе по-іншому, мої плечі опустилися, як і її, ви можете ходити, відчуваючи себе трохи вільніше, я можу взяти Арчі на спину, у мене ніколи не було б можливості зробити це в Англії".

Він додав, що Меган, тепер знаючи про королівське життя, каже: "Вам не потрібно бути принцесою, ви можете створити життя, яка буде краще за життя будь-якої принцеси".

Гаррі також розповів, що він зустрівся зі своєю майбутньою дружиною в лондонському супермаркеті в перші дні їх відносин, і пара прикинулася, що не знає один одного.

Герцог сказав: "Було приємно дивитися в підлогу в бейсболці, гуляти по вулиці і намагатися залишатися інкогніто".

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Довідка

Шоу Трумена - сатиричний фільм 1998 року з Джимом Керрі у головній ролі, де головний герой дізнається, що він таємно є зіркою міжнародного популярного реаліті-шоу.